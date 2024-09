E già esce? Grande Fratello l’annuncio di Signorini | Ho una comunicazione per voi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 20 settembre 2024) La nuova edizione del2024 è appena iniziata, e già si sono accese le dinamiche di gioco che tanto appassionano il pubblico. Durante la puntata del 19 settembre, sono state rese pubbliche le prime nomination, un momento sempre carico di tensione e aspettative, dato che è il pubblico a decidere il destino dei concorrenti al televoto. La seconda puntata di questa edizione ha portato con sé le prime votazioni segrete, un aspetto che aggiunge sempre un tocco di mistero e strategia alle dinamiche del gioco. Anche se i nuovi ingressi di questa puntata non erano coinvolti nelle nomination, sono stati gli altri inquilini a dover fare le loro scelte. Alla fine della serata, otto concorrenti si sono trovati in nomination: Yulia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, Lorenzo, Luca e il gruppo delle Non è la Rai. “Pensa te”.