Dario Hubner ricorda Totò Schillaci | era una persona semplice e genuina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il mondo del calcio continua ad omaggiare, morto dopo una lunga malattia. Nel corso della diretta Instagram “Tatanka” di Stanleybet.news, il giornalista Giovanni Remigare e l’ex calciatoreHübner hanno volutore l’ex calciatore. Un omaggio sentito a un campione che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli appassionati di calcio.Hübnerper “le emozioni che ci ha regalato a Italia ’90. Era una. Sto leggendo i commenti dei suoi ex compagni e tutti lono come unatranquilla e umile, di quelle che piacciono a me. Dispiace molto, in questi casi non sai nemmeno cosa dire. Alla fine, tutti abbiamo un ricordo bello di lui, ma sarebbe stato meglio se fosse ancora con noi”.