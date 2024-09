Amadeus e Giovanna Civitillo smentiscono le fake news | È una bufala enorme che sia andato via perché la Rai non voleva darmi un programma non è nel suo stile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Ho sempre pensato che ognuno di noi ha una metà della mela nella vita: c’è chi incontra l’altra a vent’anni e chi a quaranta, come nel mio caso. Mia moglie è stata fondamentale. Non è solo la parte più vivace della coppia ma anche la più ragionevole. Io sono molto più di istinto, di pancia. Mi fa riflettere e si occupa di tutto. È una donna di grande forza con la quale condivido tutto”, cosìracconta l’amore perin un’intervista al settimanale “Oggi“. Proprio sua moglie era finita nel mirino, vittima di alcunenei mesi scorsi, periodo in cui il conduttore ha deciso di lasciare la Rai e trasferirsi sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery: “Ama mi ha insegnato a farmele scivolare addosso. È unache siaviala Rai nonun, non è nel suo, non l’ha mai chiesto e non mi interessa.