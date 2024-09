Tragedia Chiara Jaconis | coppia indagata per omessa vigilanza e omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)laproprietaria dell’appartamento per. La statuina, caduta da un balcone, avrebbe colpito la turista padovana in un tragico incidente domestico. Napoli, 19 settembre 2024 – La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta pernei confronti dellaresidente nell’appartamento dal quale, domenica scorsa, è caduta una statuina che ha ferito mortalmente la turista padovana, 30 anni. L’accusa è stata formulata come “atto dovuto“, in attesa di ulteriori accertamenti, tra cui l’esame autoptico che sarà eseguito a breve, subito dopo la notifica degli avvisi di garanzia. Il tragico incidente è avvenuto domenica 15 settembre, in pieno centro storico. La statuina, apparentemente caduta da un balcone, ha colpito, che si trovava a passeggiare con il compagno.