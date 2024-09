Tony Effe pubblica Chiara canzone contro Fedez | Fai schifo hai fatto i figli solo per postarli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una polemica a distanza che prosegue, con toni sempre più accesi. Da una parte, dall’altra. I due se le stanno “suonando” (è il caso di dirlo) da giorni, con tanto di canzoni dedicate dall’uno all’altro e piene di riferimenti espliciti e parole non proprio da gentiluomini. Ultimo in ordine cronologico è arrivato il nuovo brano di, apparso su YouTube:la scrittasu sfondo nero, poi l’audio mentre rappa un lungo testoil rivale tirando in ballo la separazione daFerragni e accusandolo di aver abbandonato la moglie non appena scoppiato il Pandoro gate: “Non si lascia una mamma sola() Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno tu sei scappato via”.