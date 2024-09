Tennis quando torna Matteo Berrettini in campo | i tornei a cui è iscritto il giocatore italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha concluso nel migliore dei modi la sua avventura a Bologna, nella settimana di Coppa Davis. Presentatosi alla Unipol Arena con tanti dubbi, le tre vittorie in singolare sono state una bella iniezione di fiducia e ora l’intenzione è quella di riprendere il percorso nel massimo circuito internazionale per scalare la classifica e meritarsi una posizione da testa di serie nel prossimo Slam in Australia.ritroveremo il romano in? A rispondere a questo quesito è stato lo stessoin conferenza stampa, poco dopo aver battuto l’olandese Botic van de Zandschulp: “I miei prossimi appuntamenti saranno Tokyo, Shanghai, Stoccolma, Vienna e Bercy. Da Bologna mi porto via tanta consapevolezza di aver dato tutto quello che avevo per questa maglia, questa nazione e per i ragazzi“, ha dichiarato l’azzurro.