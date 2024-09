‘Sono Lillo 2’ intervista a Corrado Guzzanti Katia Follesa e Sara Lazzaro | Una eccellente seconda stagione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tutto è pronto per Sono2, che arriva il 19 settembre su Prime Video.ci raccontano le novità che riguardano la serie, ma anche i loro personaggi. «Secondo me c’è sempre qualcosa che si aggrappa alla realtà, anche se paradossale e assurdo. – dice– Ci sono agganci molto reali. Esasperati ma reali, no?». «Il mio personaggio sicuramente non esiste, è eccessivo, ma mi ricorda molti personaggi veri che ho conosciuto. – aggiunge– Questo suo continuo dire che vuole rivoluzionare tutto, cambiare la televisione, è una cosa che ho sentito dire un sacco di volte. Tante persone sono convinte di avere la mission di partire da zero». Lachiude un cerchio, «ma non credo si chiuderà» commenta. «Avrà future vite.