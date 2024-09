SI VA AVANTI! Luna Rossa scaccia i fantasmi asfalta American Magic e vola in finale di Louis Vuitton Cup!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Missione compiuta!risponde presente nel momento più difficile e neutralizza il disperato tentativo di rimonta di, aggiudicandosi la serie per 5-3 e raggiungendo Ineos Britannia indiCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Dopo aver perso tre regate consecutive contro Patriot (facendosi rimontare dal 4-0 al 4-3), il team Prada Pirelli ha avuto il merito di reagire prontamente nella giornata decisiva con una prova di forza impressionante in gara-8, trionfando con 1’01” di vantaggio sulla barcaa e portando a casa (al quarto tentativo) il punto che mancava per vincere la serie.