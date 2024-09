Riccardo Cocciante pura Anima | La mia carriera iniziò con un flop A Milano sperimentai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Che tempi, quei tempi. “L’idea di tenere dei concerti residenti ami venne dai francesi” ricorda. “In Italia quella di suonare più sere nello stesso posto era un’idea peregrina, ma la realizzai ugualmente. Allo Smeraldo. Delle tante scommesse artistiche fatte in città è la prima che ricordo. Con un filo di malinconia perché oggi lo Smeraldo non esiste più e deploro la scomparsa di certi luoghi di spettacolo per il danno che questo determina alla cultura. Nella mia vita c’è stato il periodo romano, poi quello americano, a Miami dove ho scritto con Mogol ‘Se stiamo insieme’ (con cui nel ’91 ha vinto Sanremo, ndr) e le arie principali di quel che sarebbe diventato ‘Notre dame de Paris’, mentre ora sto a Dublino”.