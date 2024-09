Municipale l’impegno estivo | Da maggio fatti 1200 verbali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) È stata un’estate intensa per la poliziadi Figline e Incisa Valdarno, guidata dal comandante Alessandro Belardi. Con una pattuglia fissa ogni sera in piazza nei mesi di luglio e agosto, sottolineano dal Comune, "abbiamo garantito un servizio più continuativo rispetto agli anni passati". Le manifestazioni pubbliche dire richiamo sono state trae settembre 15, tra cui in particolare l’Arena Summer festival e il Perdono con Palio: in queste occasioni, sono stati fissi in servizio 6 agenti. Laha anche collaborato in varie azioni portate avanti dai carabinieri, per esempio a fine agosto, quando due attività commerciali sono state sospese per violazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori e per la mancata autorizzazione all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.