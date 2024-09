Miopia e astigmatismo nei bambini | è il momento giusto per una visita oculistica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 18 set. (askanews) – La campanella è ormai suonata nelle scuole di tutta Italia e per gli studenti che tornano in classe questo è ilper fare unadi controllo dall’oculista.: i consigli dell’esperto per capire se un bambino ne soffre guarda le foto «I, giustamente, e i ragazzi devono impegnarsi con la vista, è ilin cui si fanno le diagnosi dei difetti di vista,, ipermetropia, in cui si individua soprattutto nei piccoli il famoso occhio pigro, che oggi bisogna riuscire a superare.