Milan Fonseca sempre più a rischio | contatti con un tecnico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo la Roma anche ilpotrebbe cambiare allenatore. La panchinapiù a: ecco chi lo potrebbe sostituire L’esperienza di Paulosulla panchina delpotrebbe essere ormai agli sgoccioli. La sconfitta e la prestazione contro il Liverpool in Champions League ha portato la società ad aprire delle riflessioni sul. L’ipotesi di un esonero in caso di un nuovo k.o. nel derby non è assolutamente da escludere.(Lapresse) – cityrumors.itI vertici rossoneri si aspettano una reazione da parte della squadra dopo un inizio non semplice. Cinque punti in quattro partite (una vittorie, due pareggi e una sconfitta) in campionato e una netta sconfitta rendono molto difficile una conferma disulla panchina rossonera. A questo punto il derby rappresenta un crocevia importante: solo con una vittoria si continuerà con il portoghese in panchina.