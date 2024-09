JAKALA lancia un nuovo Digital Coffee su AI e Media Intelligenti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Si è concluso a Milano un, organizzato dapresso la storica sede di Palazzo Mellerio. L’incontro, sul tema “: l’AI come boost per ottimizzazione e accesso al dato”, ha visto riuniti esperti di settore, marketers e fondi di investimento con l’obiettivo di approfondire come l’Intelligenza artificiale stia ottimizzando l’accesso e l’utilizzo dei dati, trasformando radicalmente le strategie di comunicazione.L’evento si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri ideato daper favorire il dialogo tra i leader aziendali e i protagonisti della trasformazionee, riuniti in presenza per aprire nuove prospettive attraverso un confronto diretto sulle tecnologie emergenti e il loro impatto sulle strategie di business.