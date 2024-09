Gualtieri vuole cambiare Roma l’idea per trasformare Piazzale Clodio in un polmone verde

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il sindaco di, Roberto, pensa a un restyling per: diventerà undella Città Eterna Il sindaco di, Roberto, ha annunciato un ambizioso progetto per la riqualificazione di, nel quartiere Prati. L’obiettivo èl’attuale “colata di cemento” in un’area, dotata di un ampio parcheggio sotterraneo per liberare la superficie dalle auto. Questa iniziativa risponde alle esigenze dei residenti e dei numerosi frequentatori di un quadrante soffocato dal traffico, a causa della presenza di importanti servizi e uffici come la Città Giudiziaria e la sede Rai.di realizzare un parcheggio interrato non è nuova, e l’area individuata aè compresa tra via Riboty e viale Mazzini, e tra viale Falcone e Borsellino e via Accinni.