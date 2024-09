F1 GP Singapore Hamilton | Spero vada meglio di Baku serve dare tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lewisè alla ricerca del riscatto dopo un difficile weekend di, che lui stesso aveva definito come ‘un disastro’: “Proprio quando pensi di aver vissutoe di aver visto il peggio, ti schiaffeggiano e ti sorprendono. E’ il motorsport, madavvero che questo weekend possa essere migliore. Arrivo con un approccio ‘zero effort’ in entrambe le situazioni, e andrà bene in entrambi i casi. Penso che in questi ultimi due giorni, ho dovuto riflettere sullo scorso fine settimana, perché era iniziato in modo così positivo Ero in fabbrica per fare il lavoro al simulatore, cosa che non faccio molto, per prepararmi, sono arrivato e ho fatto il primo giro. Poi all’improvviso mi è sfuggito di mano e il resto del weekend è stato orribile. Puoi attribuirlo a così tante cose diverse. Ci teniamo tutti così tanto, tutti lavorano così duramente“.