E’ già tempo di castagne e non solo | tutte le sagre autunnali

Il caldo torrido dell'estate ormai sta cedendo il passo all'autunno ma per gli amanti di, buona cucina, musica e socialità si apre un'altra fase ricca di eventi che ruotano intorno all'indiscussa "regina" del periodo, la castagna e dile altre tipicità della stagione. Tanti già gli appuntamenti calendarizzati e tanti altri in via di organizzazioni. Leggi il calendario ( in via di aggiornamento) e segli dove andare. Per segnalare il tuo evento scrivi all'indirizzo [email protected] oppure contattaci sui nostri canali social 26-29 SETTEMBREFESTA CONTADINA DI CERVINARALa festa contadina mantiene uno stretto legame con i festeggiamenti religiosi dedicati ai Santi Cosma e Damiano, fede, tradizione e convivialità s'intrecciano rinsaldando il legame con il territorio e le sue genti.