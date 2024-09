Disagio giovanile aumentano rapine e violenze sessuali a Varese | Le reti di aiuto sono in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Ilè un problema che emerge in maniera forte sul territorio varesino. Un tema di cui si stanno occupando le istituzioni con il coordinamento della Prefettura guidata da Salvatore Pasquariello, che ha messo in rete i diversi attori con l’obiettivo di prevenire le situazioni estreme, puntando su progetti culturali e di crescita personale come Ragazziontheroad che si è svolto già con due edizioni in provincia. Fondamentale la collaborazione tra il mondo sanitario e quello giuridico, impegnati quotidianamente a fronteggiare casi di minori violenti. Ecco perché l’Asst Sette Laghi ha voluto invitare una platea di medici, psicologi, educatori, assistenti sociali e insegnanti a un incontro di approfondimento.