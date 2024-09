Condò | Inter un grande merito! Quest’anno non devi mollare nulla

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al termine della partita d’esordio in Champions League dell’Paolosottolinea la bravura dei nerazzurri nel disinnescare il Manchester City. Poi un pensiero generale sulla stagione.– Paoloanalizza il gioco messo in campo dall’nel match contro il Manchester City di Pep Guardiola. Al termine della gara d’esordio in Champions League il giornalista afferma: «L’è riuscita a ripartire sempre e ha impedito che la pressione del Manchester City diventasse asfissiante. Questo è stato il, l’ha giocato unapartita. Mehdi Taremi? Nelle scelte della conduzione del contropiede ha fatto alcune cose buone, altre meno però. Mi è capitato un paio di volte di pensare “Ma perché non ha dato la palla lì?”».