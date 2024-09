Cassano mensa scolastica sospesa a chi non paga la retta mensile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fa discutere la decisione della Giunta di sospendere il servizioa chi nonla, la presidente dell’Aps si dice contraria e ricorda il "diritto fondamentale del bambino" mentre più di un genitore applaude alla decisione. "Abbiamo appreso la notizia dai giornali - così Simona Merisi, presidente Aps comitato genitori - non ne abbiamo ancora discusso all’interno del direttivo. Tuttavia, la mia posizione personale, condivisa anche da qualche altro componente del direttivo, è che questa decisione crei una grave ingiustizia a carico dei bambini. Non siamo nel medioevo in cui i figlivano per le colpe dei padri. Non si comprende perché discriminare i figli negando loro il pasto, che peraltro per l’attuale normativa è non solo un diritto fondamentale del bambino, ma anche un momento di educazione che deve essere garantito dalla scuola a tutti.