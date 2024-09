Calcio in Tv e streaming oggi 19 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 19 settembre 2024) Preparatevi a una giornata infuocata di, con partite imperdibili in ogni angolo del globo! Dalla Copa Libertadores e MLS, fino alle sfide più attese di Champions League, il programma dipromette emozioni a non finire. Ecco la guida completa per non perderti nemmeno un minuto di azione! Il grandenotturno tra Sudamerica e MLS 00:00 Fluminense vs Atletico Mineiro (Copa Libertadores) – MOLALa Copa Libertadores entra nel vivo con questa sfida tutta brasiliana. Fluminense e Atletico Mineiro si giocano il tutto per tutto, promettendo scintille! 01:30 Atlanta United vs Inter Miami, New England vs Montreal Impact, New York City vs Philadelphia Union, Toronto vs Columbus Crew (MLS) – APPLE TVNella MLS, lo spettacolo è garantito. Occhi puntati su Inter Miami e l’ennesimo show che ci aspettiamo dai campioni del torneo.