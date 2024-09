Aveva un arsenale in auto fermato alla frontiera di Tarvisio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - La Polizia didi(Udine), sotto il coordinamento del vicequestore Anna Poggi, durante un controllo stradale nei pressi dell'abitato di Ugovizza, ha sequestrato 22 coltelli - alcuni destinati all'offesa, tra cui una baionetta e alcuni stiletti - due pistole scacciacani con relativi proiettili e un revolver classificato come arma antica. Il piccoloè stato scoperto a bordo di un'diretta in Austria condotta da un cittadino austriaco di 73 anni, che è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L'uomo non ha fornito giustificazioni valide in relazione al possesso delle armi e non era in possesso dirizzazioni per il trasporto delle armi in territorio nazionale.