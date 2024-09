Al Palasport di Prato i campionato mondiali di pattinaggio artistico

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Un appuntamento che, in Toscana, mancava da 20 anni. Che porta un po’ di colori iridati nella nostra regione proprio quando si discute della possibilità di organizzare dalle nostre parti le olimpiadi del 2040. Il palazzetto dello sport disi prepara a ospitare la prima storica volta in provincia dei campionati del mondo di, specialità obbligatori. L’appuntamento è dal 26 al 28 settembre, quando in città arriveranno 130 atleti fra i più forti al mondo nelle varie categorie: Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores, sia maschili che femminili. Si tratta di un appuntamento storico anche per la Toscana, visto che una simile competizione mancava in regione da oltre 20 anni.