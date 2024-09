AEW | Il contratto di Dustin Rhodes starebbe per scadere

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024)si potrebbe considerare una leggenda del business chiamato Pro Wrestling con una carriera oramai trentennale.è legato alla AEW dal 2019, all’inizio insieme al fratello Cody, con cui ha dato vita ad un match memorabile nel primo Double or Nothing. Da Fightful Select ci giunge la notizia che il suoterminerà a fine Settembre.aveva firmato un rinnovo di un anno, con scadenza questo Settembre, proprio nel 2023, ma le recenti vittorie titolate in ROH hanno fatto pensare ad un cambiamento nella sua situazione contrattuale, cambiamento smentito proprio da Fightful. Ora non ci resta che vedere cosa farà la AEW con il lottatore, se gli proporrà un’ altro rinnovo dopo la scadenza oppure se lo lascerà libero di scegliersi una nuova opportunità lavorativa.