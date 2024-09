Walter Nudo chi sono i figli Elvis e Martin avuti con l’ex Tatiana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Tassara è una ballerina originaria di Genova,era il 1990 quando incontrò, all’epoca entrambi avevano solamente vent’anni e tanti sogni da realizzare. I duerimasti per 8 anni insieme, ma non simai sposati. Nonostante ciòhanno avuto dueCarlos, che hanno deciso di seguire le orme della madre, diventando due ballerini. Nata a Rapallo, da adolescente si è trasferita a Milano per seguire la sua carriera artistica, da ballerina e modella. Ha viaggiato molto in tutto il mondo e ha vissuto a Londra. La sua ballerina preferita è Sylvie Guillem e, durante il suo percorso formativo, ha avuto la fortuna di avere ottimi insegnanti della Scuola Russa. L’arte è il suo grande amore, oltre a essere fonte di ispirazione e di libertà.