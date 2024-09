Vendemmia italiana a +8% Coldiretti stima una raccolta tra 41 e 42 milioni di ettolitri e apre agli espianti dei vigneti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024)a +8% per una produzione compresa tra 41 e 42di. Sono le stimesulla campagna vitivinicola in corso, frutto dell’indagine realizzata insieme al Centro studi Divulga sull’andamento del settore vitivinicolo. Il 24 settembre, al G7 dell’agricoltura, verranno presentate anche le stime di Ismea, Unionevini e Assoenologi. A Nord maltempo e grandine mettono in difficoltà i produttori Il segno più era atteso, dopo la disastrosa annata 2023 che si era fermata a 38,3di, ma sul vigneto Italia pesano maltempo e siccità , che infatti hanno fatto attestare laal di sotto della media degli ultimi anni.