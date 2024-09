Trevisani | Lukaku non da MVP contro il Cagliari Dopo la sosta di ottobre…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il giornalista di Mediaset analizza la prestazione dell’attaccante del Napoli Romelula sfida con il. Riccardo, noto giornalista e telecronista di Mediaset, ha recentemente commentato le prestazioni di Romeluin un’intervista su Cronache di Spogliatoio, suscitando l’attenzione degli appassionati di calcio. Secondonon ha brillato come ci si aspettava nella partitail, affermando che “non era da MVP”. Nonostante i numeri parlino di un gol e due assist,ha messo in luce l’ottima prestazione di altri giocatori, come il portiere Meret e il centrocampista Anguissa, che a suo avviso hanno dominato il campo. “La partita ha visto un grande Buongiorno e il Napoli ha mostrato una solidità che va oltre le giocate di”, ha spiegato.