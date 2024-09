Statua piovuta da un balcone a Napoli l’ipotesi che sia stata tirata per errore La turista colpita non ce l’ha fatta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non ceChiara Jaconis: dopo due giorni di agonia, lapadovana 30enne in vacanza aè morta a causa delle gravi ferite riportate al capo dopo essereda una statuina di due chilile addosso domenica pomeriggio daldi un palazzo nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La giovane, che lavorava nella moda e viveva a Parigi, stava facendo un ultimo giro turistico con il fidanzato prima di ripartire per Padova. La procura indaga per omicidio colposo: la statuina potrebbe anche esserelanciata perdalla finestra di un appartamento al terzo piano, all’interno del quale c’erano diverse persone, tra cui anche alcuni minori. La statuina, prima di finire a terra, si è infranta sulsottostante, al secondo piano, rompendosi. Uno dei pezzi ha centrato la testa di Chiara Jaconis.