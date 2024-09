San Matteo il Prefettura il Piano sicurezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoObiettivo: garantire la massimae tranquillità al finale dei festeggiamenti per il santo patrono Sanche si terrà il 21 settembre, sabato prossimo. È stato questo l’obiettivo della riunione, ina Salerno, del comitato per l’ordine delladedicata oggi alle celebrazioni per il santo patrono. Nessuna preoccupazione specifica, visto che ilcome di consuetudine viene approntato al tavolo del prefetto Francesco Esposito.Ma, ovviamente, l’incontro è stato occasione per mettere nero su bianco alcuni nodi come la presenza dei diversi cantieri sul percorso della processione che attraverserà il centro della città. Come misura dianche antiterrorismo, è stato deciso di posizionare in quattro punti strategici dei new new jersey.