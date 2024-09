Sabrina Salerno dopo la rimozione del tumore | L’operazione è andata bene Grazie a tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Treviso, 18 settembre 2024 – "Sto! L'operazione è". Cosìrassicura i suoi fan e followerl'intervento chirurgico didelal seno. La showgirl ringraziaper l'affetto in una story dal suo profilo Instragram, lo stesso social da cui, in mattinata, aveva annunciato la sua malattia e l'imminente operazione per rimuovere un nodulo maligno. Questa volta la cantante e attrice parla dal letto dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è ricoverata. "Mi dispiace non poter rispondere a", dice spigando che i social "sono andati in tilt" per la mole di messaggi e che non vede più i messaggi. Il breve video conforta sulle condizioni di salute della 56enne,quanto rivelato poche ore prima.aveva anche spiegato di aver scoperta il cancro in luglio, quando "come ogni anno" si era recata a fare la mammografia.