Pioli vola in Arabia

(Di mercoledì 18 settembre 2024)inMilan, l’ex tecnico rossonero rescinde il contratto eda Cristiano Ronaldo.firmerà la rescissione del contratto col Milan. La risoluzione dell’accordo, in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, fa risparmiare al club rossonero circa 10 milioni di euro.inIn giornata è in programma la sua partenza in volo per Riyadh, dove poi firmerà con l’Al-Nassr un contratto triennale fino a giugno 2027 da circa 7 milioni di euro netti a stagione.prende il posto del portoghese Luis Castro, esonerato in seguito agli ultimi due pareggi per 1-1 con Al-Ahli in campionato (la squadra è settima in classifica con 5 punti raccolti nelle prime tre giornate) e Al-Shorta in Champions asiatica.