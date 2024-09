Olimpiadi Scacchi 2024 | Italia ok con Messico nell’Open e Lussemburgo nelle donne India prove di fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si è chiuso da poco il settimo turno dellestiche in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Più d’uno s’aspettava che, oggi, vista la presenza di-Cina nella sezione Open, ci sarebbe stato un confronto diretto tra D Gukesh e Ding Liren, i protagonisti del match mondiale che tra due mesi inizierà a Singapore. Niente di tutto ciò: il cinese, Campione del Mondo in carica, è stato tenuto a riposo (e non è nemmeno nella miglior forma), e a Gukesh è così toccato in sorte Wei Yi. Lo ha battuto, riuscendo a girare dalla propria parte un difficile finale di Cavalli contro Torre con due pedoni per parte. L’sta continuando a fare incetta di vittorie, perché sia nel torneo Open che in quello femminile la quota è ora di sette successi consecutivi su altrettanti turni.