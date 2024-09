Miracolo del sangue di San Gennaro | come seguire in tv la diretta delle celebrazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Napoli, 18 settembre 2024 – C’è grande attesa in questi ultimi giorni a Napoli per uno degli eventi religiosi più importanti in assoluto in città: stiamo parlando deldi San, vale a dire lo scioglimento deldel religioso che ogni anno, in tre occasioni, attrae nel capoluogo campano migliaia di fedeli. Nel corso di tre distinti appuntamenti (il primo a maggio, poi a settembre in concomitanza con la morte del santo e infine a dicembre) all’internoampolle conservate presso la Cappella di Via Duomo ildel mistico si scioglie, anticipando così l’arrivo della buona sorte per il popolo partenopeo. Se però il fenomeno non si ripete, i più credenti temono che sulle loro vita si possa abbattere qualche sciagura.