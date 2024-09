Meloni vede Draghi a Palazzo Chigi | l’Europa non escluda un nuovo debito comune video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È durato più di un’ora (75 minuti) l’incontro atra la premier Giorgiae Mario. Sul tavolo del vertice in agenda da giorni i temi della competitività e della transizione energetica, oggetto del report dell’ex governatore della Bce apprezzato dal governo. La premier nei giorni scorsi, dopo un colloquio telefonico, aveva invitato l’ex presidente del Consiglio per un faccia a faccia ‘dal vivo’. È così è stato proprio nel giorno in cui, dal palco di Confindustria,conferma la sintonia con l’analisi disugli investimenti di Bruxelles per una transizione energetica sostenibile. Competività,Una nota dial termine del bilaterale informa sull’esito del lungo colloquio.