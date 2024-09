Manchester City-Inter la probabile formazione di Inzaghi | cambio di programma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è la prima gara della Champions League 2024-2025 per i campioni d’Italia e per quelli di Inghilterra: questa ladi Simone. LA SFIDA –, ci siamo quasi. Cresce la tensione, così come l’entusiasmo, per una gara che ricorda il passato ma che i nerazzurri vorranno affrontare per costruirsi un futuro diverso. Il passato rimanda alla finale di Champions League 2022-2023 persa dall’a causa del gol di Rodri nel primo tempo. Un match, quest’ultimo, che ha determinato un cambiamento nella mentalità dei giocatori nerazzurri, da quel momento totalmente consci delle proprie qualità. Il futuro è quello che i meneghini intendono scrivere grazie a una prestazione convincente all’Etihad Stadium, con l’obiettivo di dimostrare di poter competere ai massimi livelli.