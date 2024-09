Luna Rossa spreca un altro match point Tutto riaperto con American Magic

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI -perde ancora eil terzonelle semifinali di Louis Vuitton Cup. Le due regate di oggi vengono vinte così da, entrambe in maniera un po' rocambolesca:squalificata nella prima regata, rompe la randa nella seconda. Intanto Ineos Britannia si qualifica per la finale, 5-2 su Alinghi.Prada Pirelli ha mancato, quindi, un'altra volta il pass per la finale della Louis Vuitton Cup. Gli statunitensi hanno tagliato indisturbati la linea del traguardo. Adesso la serie vede il team italiano avanti per 4-3. Domani si tornera' in acqua a Barcellona per l'ottavo e (eventualmente) il nono round della semifinale.adesso deve correre a terra, in officina, per aggiustare il danno odierno: un problema alla rotaia del carrello che regola la randa.