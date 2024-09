La vera storia di Oskar Schindler il nazista che salvò gli ebrei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 –nasce nel 1908 in una remota cittadina nella regione dei Sudeti, spicchio di Cecoslovacchia abitato in prevalenza da una popolazione di lingua tedesca. Un luogo destinato ad essere fatale per lad’Europa. E’ un giovane estroverso e appassionato, pieno di ambizioni. Vuole godersi la vita, avere successo, arricchirsi: sogna di diventare un grande imprenditore e di vivere nel lusso. Si dedica alle corse in automobile, non si perde una festa, beve smodatamente. Si sposa presto con Emilie, una ragazza assennata, e comincia subito a tradirla, come farà per tutta la vita. Nel 1935, a 27 anni, si iscrive a un partito filodei Sudeti: lo convince l’idea hitleriana di una Grande Germania, nella quale riunire tutti i popoli di lingua tedesca.