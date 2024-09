Il Celtic ha segnato cinque gol contro lo Slovan Bratislava mentre il PSG ha battuto il Girona alla fine

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-18 23:09:04 Giorni caldissimi in redazione! Ilha dato il via al suo cammino in Champions League con una schiacciante vittoria per 5-1 sullo. Gli Hoops hanno dato il massimo nel secondo tempola squadra slovacca, segnando quattro gol dopo che Liam Scales ha aperto le marcature al Parkhead. Kyogo Furuhashi ha raddoppiato il vantaggio poco dopo l’intervallo, prima che Arne Engels portasse comodamente in vantaggio gli uomini di Brendan Rodgers. Kevin Wimmer ha accorciato le distanze con un tiro superbo di lato, ma il dominio delè rimasto immutato, con Daizen Maeda che hail quarto gol. Il quinto gol, opera di un quinto marcatore diverso, è arrivato a quattro minuti d, quando Adam Idah hacon un tiro strepitoso assicurando alla prima vittoria nella sua prima partita di Champions League in grande stile.