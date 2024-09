Esonerato De Rossi | la prima panchina a saltare in serie A è della Roma

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo appena quattro giornate lainA è quellache haDaniele De. Così ha deciso la famiglia Friedkin. Un fulmine a ciel sereno a Trigoria. Deaveva firmato un contratto firmato di recente. “La decisione del Club – si legge in una nota – è adottata nell’interessesquadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnicasquadra”. Domenica arriva l’Udinese. È corsa contro il tempo per trovare il successore di De. I Freidkin e Lina Souloukou hanno iniziato a sondare il mercato degli allenatori disponibili. Il nome più importante è quello di Massimiliano Allegri.