Differenziata in crescita ma ‘ecopunti’ al collasso | la rabbia dei cittadini contro gli ‘invizados’

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon è l’ennesima emergenza rifiuti. Anzi, il sistema della raccolta, stando agli ultimi dati emessi dall’Asia e dal Comune di Benevento, vive un ottimo stato di salute. Sta incrementando il suo funzionamento anche il “Mangiaplastica” di p.zza Risorgimento che in soli otto mesi ha raccolto più di duemila chili di plastica. Però se da una parte i dati sono confortanti, dall’altra c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Si tratta degli “Ecopunti” distribuiti in varie aree della città. Sono ben undici, a coprire tutte le zone periferiche. Undici punti che, nonostante gli sforzi dell’azienda nell’istituire unllo attraverso il sistema di video-sorveglianza, vivono una situazione diquotidiana.