“Ciao Roberto!” | alla sfilata di Cavalli il saluto delle super top allo stilista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nella seconda giornata della Milano Fashion Week, Fausto Puglisi rende omaggio a Robertocon la prima collezione andata in scena dopo la scomparsa del grande designer fiorentino. Al termine dellaè stata proiettata una foto di Robertocon in sottofondo la sua voce che afferma “Io non partecipo al party, io sono il party”. A sorpresa sono tornati in passerella sette abiti d’archivio indossati da top model come Mariacarla Boscono, Karen Elson, Natasha Poly, Eva Herzigova, Isabeli Fontana, Alek Wek e Joan Small. A incantare il pubblico tre vestiti piumati dell’A/I 2004, tre slip dress con stampa zebrata dell’A/I 2000 e un abito in pelle nera e chiffon dell’A/I 2003.