Bufala Dop Napoli capitale per due giorni della mozzarella

(Di mercoledì 18 settembre 2024)si prepara ad ospitare un evento di portata internazionale dedicato a uno dei suoi prodotti più iconici: ladicampana DOP. Dal 24 al 25 settembre, la città partenopea diventerà il centro nevralgico per esperti, ricercatori e appassionati del settore lattiero-caseario, riuniti per la prima conferenza internazionale sulladie i prodotti lattiero-caseari. Organizzato dal Consorzio di TuteladiCampana DOP, dall’Università Federico II e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il congresso si inserisce nel ricco programma di celebrazioni per gli 800 anni dell’ateneo federiciano. Un’occasione unica per fare il punto sulla situazione attuale del settore, condividere le ultime ricerche scientifiche e gettare le basi per un futuro sempre più sostenibile e innovativo.