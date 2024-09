Allagamenti lungo la costa abruzzese | perché la situazione sembra senza soluzione?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pescara - Il Forum H2O mette in luce le cause deglicostieri in Abruzzo e le proposte per affrontare la crisi climatica e idrogeologica. Le recenti piogge intense hanno provocatosignificativila, in particolare a Pescara e Alba Adriatica, dove sono caduti ben 66 litri per metro quadrato in pochi minuti. Questo ha portato a enormi quantità d'acqua accumulate, con oltre 2 milioni di metri cubi a Pescara e 600.000 metri cubi ad Alba, in un intervallo di tempo brevissimo. Secondo il Forum H2O, il problema non si risolve semplicemente pulendo i tombini – un'operazione necessaria, ma insufficiente. Il gruppo denuncia che il consumo del suolo è eccessivo e avverte che, con la crescente crisi climatica, lapotrebbe solo peggiorare.