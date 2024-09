Ventenne denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) FOLIGNO Minaccia il padre con un coltello e lo aggredisce. Per questo la polizia è intervenuta in un’abitazione di Foligno, a seguito della segnalazione di una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito che il figlio – cittadino di origini albanesi, classe 2001, con precedenti di polizia – a seguito di una lite per futili motivi, lo aveva minacciato di morte con un grosso coltello da cucina per poi percuoterlo. L’uomo ha riferito anche che solo grazie al pronto intervento dei familiari è stato possibile contenere il 23enne ed evitare il peggio. Fatti che potevano finire in tragedia e che hanno destato, soprattutto per il rumore e la confusione scatenate in casa, l’attenzione dei vicini.