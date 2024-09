Terremoto tra i centristi | No al campo largo Anche Gelmini e Carfagna se ne vanno da Azione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – A sera inoltrata, sulle pagine social di Mara, campeggiava ancora il banner sulla campagna per il tesseramento 2024 di. Con un’immagine che, vista al termine di una giornata di defezioni illustri per il partito di Carlo Calenda, è indubbiamente a tema: c’è qualcuno che sembra staccare, una per una, le stelle dallo sfondo azzurro. "È una mano destra, si vede", se la ridono in Transatlantico. Le star del partito, oggi se ne sono andate alla spicciolata, tutte in direzione maggioranza: la vicesegretaria Mariastella, la senatrice Giusy Versace, la presidente Mara. Diretta al gruppo misto la prima, per poi aderire, pare, a ’Noi Moderati’ di Maurizio Lupi. Versace eal momento non indicano una direzione, ma è la stessaa specificarlo con rammarico.