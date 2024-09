Sfilano grandi firme e giovani in ascesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Sta per finire questa torrida estate 2024 e per la moda è già tempo di pensare a quella (si spera meno asfissiante) del 2025. Partita da New York e passata per Londra ecco che la carovana dello stile e delle novità in passerella approda da oggi a Milano Fashion Week, la sette giorni di sfilate per la primavera-estate 2025 organizzata da Camera nazionale della Moda italiana, col suo presidente Carlo Capasa soddisfattissimo per essere riuscito finalmente (dopo anni di pene da calendari e di qualche prepotenza da parte delle altre fashion week internazionali) a strappare un giorno, questo di oggi, per partire con il tanto sospirato anticipo, in modo da poter diluire una scaletta di lavoro per gli operatori del settore più “civile”.