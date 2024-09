Open Arms le frasi delle toghe che svelano il disegno contro Salvini | Va attaccato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) «C'era un ordine di scuderia della corrente di sinistra della magistratura di attaccare Matteo. Quell'ordine lo diede l'Anm, che emanò quel provvedimento su ciò che stava accadendo sulla nave Diciotti. E poi lo diede lo stesso Consiglio superiore della magistratura. Io non posso ovviamente rinnegare quello che ho scritto nella chat con il procuratore Paolo Auriemma, ma in quella frase, come ho chiarito direttamente con lo stesso, non stavo esprimendo una determinazione personale ma interpretavo la volontà politica della maggioranza di centrosinistra, che in quel momento caratterizzava l'Anm». Luca Palamara, l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, parla a Il Tempo del clima caldo creato dallerosse nell'estate del 2019 per stringere il cerchio attorno all'allora ministro dell'Interno, facendo leva sul tema dell'immigrazione e sui porti chiusi.