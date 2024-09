Morto Beppe Menegatti | la lunga storia d’amore con Carla Fracci

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024), marito di, si è spento a Roma il 17 settembre 2024: il regista teatrale aveva compiuto 95 anni il 6 settembre. Ricoverato qualche giorno fa in ospedale, era poi stato trasferito in hospice. Nato a Firenze il 6 settembre 1929, aveva sposato, étoile mondiale della danza, nel 1969: il loro è stato un amore lungo 57 anni. Un sodalizio artistico, una simbiosi di anime. Addio aGiuseppe “si è spento a Roma: nei suoi ultimi momenti, accanto a lui c’è stato il figlio Francesco, avuto con, scomparsa nel 2021. La notizia è stata confermata all’Adnkronos da persone vicine alla famiglia. Da qualche mese,viveva a Roma, dopo un’esistenza trascorsa a Milano al fianco della sua, moglie e musa. Una scelta non casuale, per avvicinarsi al figlio e ai nipoti, Giovanni e Ariele.