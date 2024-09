Lino e Alessia dopo la squalifica di lui dal GF | Devono trovarsi un lavoro lei sbotta

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Chi sperava di assistere ad un nuovo teatrino al Grande Fratello traGiuliano,Pascarella e Maika Randazzo, in stile Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, dovrà abbandonare questo pensiero. Ladiha stravolto tutti i piani, in primis proprio quelli dello staff del reality show. Sul web, dunque, hanno cominciato a diffondersi alcuni commenti ironici sulla faccenda, volti soprattutto a pungere i due ragazzi.non è rimasta in silenzio. Ecco cosa è successo. Insulti controladi Giuliano dal GF: teatrino saltato? Con ladiGiuliano dal Grande Fratello sono andate a sfumare tutti i programmi di chi credeva che, a breve, si sarebbe creato un teatrino con la exPascarella e l’ex tentatrice di Temptation Island Maika Randazzo.