Le parti intime ma come faccio?! E la regia stacca | prima notte al Grande Fratello e prima censura

(Di martedì 17 settembre 2024) Il2024 è iniziato e non sono mancati i colpi di scena già nellapuntata. Intanto la conferma della squalifica di Lino Giuliano. Alfonso Signorini ha aperto la diretta di lunedì 16 settembre annunciando che l’ex Temptation Island non entrerà nella casa: “Era tra i concorrenti, ma stasera non lo vedrete. Sulle piattaforme social ha pubblicato dei commenti offensivi e omofobi che non rispecchiano i valori di Mediaset, dele di Mediaset. Per questo motivo Lino Giuliano è squalificato“. Quindi il via alla puntata, con la porta rossa che si è aperta più e più volte per far entrare i concorrenti di questa edizione. I colpi di scena? Già diversi,laeliminazione. O meglio, così credeva il malcapitato. Il conduttore delha infatti annunciato a pubblico e casa che Javier Martinez avrebbe dovuto lasciare la casa.