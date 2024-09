La Juventus si diverte col Psv | 3-1 Funziona McKennie scelta a sorpresa di Thiago Motta I cori Odio Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) Lasicol Psv: 3-1.lanciache gioca e segna.è infallibile quando fa scelte di formazione a. Gli era già riuscito alla prima giornata con Mbangula e alla seconda con Savona. Stasera ha schieratoal fianco di Locatelli e nessuno se lo aspettava. Manco a dirlo, ha lasciato in panchina Douglas Luiz che probabilmente non è il calciatore vetrina del calciomercato bianconero insieme con Koopmeiners. Fatto sta chenon solo ha giocato bene ma ha anche segnato il gol del 2-0 al 27esimo. Il primo, invece, lo ha firmato al 21esimo Yildiz con un tiro a giro entro l’area, tiro che è finito all’incrocio dei pali. Piuttosto leggera la difesa degli olandesi che in campionato sono primi a punteggio pieno, a conferma del basso livello del calcio olandese a livello di club. Nel secondo tempo, terza rete di Nico Gonzalez.